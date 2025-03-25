Єменські хусити і терористи ХАМАС атакували ракетами Ізраїль

Ввечері 24 березня Ізраїль тричі був атакований ракетами з території Ємена та Сектору Газа. Ізраїльські військові знищили усі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

О 21:00 знову пролунали сирени у прилеглих до Сектору Газа населених пунктах. Ізраїльські сили ППО збили ракету, що потрапила на територію країни з регіону бойових дій із ХАМАСом.

Близько 20:00 у кількох районах Ізраїлю пролунали сирени через пуск ракети з території Ємену. ЦАХАЛ перехопила ціль до того, як вона перетнула територію країни.

О 19:02 у населених пунктах біля Сектору Газа пролунали сирени. Згодом військові збили дві ракети, що перетнули ізраїльську територію з боку смуги.

Загострення на Близькому Сході

З 7 жовтня 2023 року Ізраїль проводить військову операцію на території Сектору Газа після того, як бойовики руху ХАМАС вторглися до країни, вбивши та взявши у заручники сотні людей.

Паралельно рух хуситів у Ємені обстрілює торгові судна, що прямують повз узбережжя країни через Аденську протоку та Червоне море. Обидва ісламські рухи активно підтримує Іран.

З 19 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС перебували у стані перемир'я та провели кілька раундів обміну заручниками. Однак на початку березня палестинські бойовики почали затримувати видачу заручників, зірвали новий етап перемир'я і з 18 березня бойові дії в регіоні відновилися з новою силою.

Напередодні ізраїльська армія повідомила про ліквідацію двох високопоставлених чиновників та військових керівників ХАМАС.

Паралельно з активізацію бойових дій у Секторі Газа, єменські хусити обстріляли американський авіаносець.

Військові США відповіли серією потужних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

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