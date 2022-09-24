У Конгресі США зростає кількість противників допомоги Україні, - WSJ

Республіканці стали все частіше заявляти, що гроші, які виділяються Україні, краще витрачати на боротьбу з Китаєм та подолання внутрішніх проблем.

"Постійний потік військової допомоги Україні втрачає популярність серед республіканців. Політики шукають виправдання закордонним розтратам, поки в США спостерігаються висока інфляція та економічний спад", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно Стів Скаліз та Еліз Стефанік, які займають друге і третє місце в рейтингу республіканців, відмовилися публічно заявляти про продовження підтримки нашої країни в разі перемоги своєї партії.

"Є багато членів партії, які хочуть бачити більше підзвітності в Міністерстві оборони та більше уваги до загроз, які існують. Китай дуже активно нарощує військово-морський флот, а наш військово-морський флот зараз знаходиться в занепаді", - заявив Стів Скаліз.

Представник Комітету з питань збройних сил Палати представників Рубен Гальєго повідомив, що республіканці можуть застосувати правило підтримки більшості.

"Воно використовувалося попередніми спікерами Палати і вимагає згоди переважного числа членів партії для винесення будь-якого законопроекту на голосування. В цьому випадку, виділяти нову допомогу нашій країні стане набагато складніше", - додали наостанок.