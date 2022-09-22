США готують на відправку нову партію боєприпасів для України (фото)
Міноборони США готується відправити ще одну партію боєприпасів для українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагона.
"Пілоти, які прибули на базу військово-повітряних сил Дувр у Делавері, завантажують пакети боєприпасів, що прямують до України", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Пентагону, снаряди перевезуть на C -17 Globemaster III в рамках місії допомоги в безпеці.
Нагадаємо, що Пентагон раніше оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 675 млн доларів.
Раніше, США готують черговий пакет військової допомоги Україні.
Також, Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на 675 млн доларів.
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