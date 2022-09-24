RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Конгрессе США растет количество противников помощи Украине, - WSJ

Фото: В Конгрессе США растет количество противников помощи Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Конгрессе США увеличивается количество противников регулярной военной помощи Украине на фоне промежуточных выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Республиканцы стали все чаще заявлять, что выделяемые Украине деньги лучше тратить на борьбу с Китаем и преодоление внутренних проблем.

"Постоянный поток военной помощи Украине теряет популярность среди республиканцев. Политики ищут оправдание заграничным растратам, пока в США наблюдается высокая инфляция и экономический спад", - говорится в сообщении.

Недавно занимавшие второе и третье место Стив Скализ и Элиз Стефаник в рейтинге республиканцев отказались публично заявлять о продолжении поддержки нашей страны в случае победы своей партии.

"Есть много членов партии, которые хотят видеть больше подотчетности в Министерстве обороны и больше внимания к существующим угрозам. Китай очень активно наращивает военно-морской флот, а наш военно-морской флот сейчас находится в упадке", - заявил Стив Скализ.

Представитель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Рубен Гальего сообщил, что республиканцы могут применить правило поддержки большинства.

"Оно использовалось предыдущими спикерами Палаты и требует согласия подавляющего числа членов партии для вынесения любого законопроекта на голосование. В этом случае, выделять новую помощь нашей стране станет гораздо сложнее", - добавили в заключение.

Напомним, что США готовят для отправки новую партию боеприпасов для Украины.

Также поставки Украине танков Abrams и Leopard задерживаются из-за проблем с логистикой.

Ранее США предупредили Китай о последствиях в случае поддержки российской агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКонгресс СШАВойна в Украине