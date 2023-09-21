У Конгресі США знайшли компроміс щодо бюджету, у тому числі й для допомоги Україні

Двопартійна група законодавців у Палаті представників США оголосила, що погодила основу для законодавства, що забезпечує тимчасові фонди для запобігання закриття уряду, починаючи з 1 жовтня. Це дозволить продовжити допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Без термінових дій з боку Конгресу, наявні гроші для повноцінного виконання величезної кількості федеральних програм закінчуються опівночі 30 вересня наприкінці поточного фінансового року.

Протягом кількох місяців вкрай праві республіканці у Палаті представників вимагали глибших скорочень федеральних витрат, ніж було узгоджено у двопартійному законодавстві цього літа.

Члена "Групи вирішення проблем" Палати представників - 32 демократи та 32 республіканці - опублікували заяву, в якій йдеться про те, що група проголосувала за тимчасовий захід фінансування, який триватиме до 11 січня 2024 року.

Тимчасове фінансування для підтримки федерального уряду також схвалює прохання президента Джо Байдена про новий раунд надзвичайного фінансування для України.

Поки що неясно, чи отримає цей план підтримку у глибоко розділеній Палаті представників.

"Пропозиція "Групи вирішення проблем" зберігає уряд відкритим, спрямований на довгострокове фінансове здоров'я нашої країни та включає заходи фінансової відповідальності", - заявив представник Демократичної партії Джош Готхаймер, співголова двопартійних зборів.

У рамках групи також передбачено створення нової фіскальної комісії для "стабілізації довгострокового дефіциту та боргу (бюджету США)", йдеться у заяві.

У період з 1 жовтня по 11 січня Конгрес працюватиме над прийняттям та надсиланням Байдену 12 законопроектів про регулярні асигнування для фінансування уряду до 30 вересня 2024 року, повідомила група. Фінансування буде встановлено на рівні 1,59 трлн доларів, схваленому раніше цього року президентом і речником Палати представників Кевіном Маккарті.

Незабаром після того, як ця угода була укладена, Маккарті відмовився від неї, підкорившись вимогам групи приблизно з 30 дуже консервативних республіканців, які домагалися додаткових скорочень витрат на 120 млрд доларів.

План групи з вирішення проблем також передбачає введення нових заходів щодо безпеки кордонів, які діятимуть до кінця наступного року. Проте деталі цього плану були викладені.