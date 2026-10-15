У Конгресі США заступилися за Україну після обмеження роботи Starlink

Американські законодавці зазначили, що стурбовані повідомленнями з України про припинення американської розвідувальної підтримки та доступу до Starlink.

Вони звернули увагу на те, що такі обмеження наражають на небезпеку не лише українців, а й також громадян США, які перебувають в Україні.

На тлі останніх подій члени Конгресу нагадали, що Сполучені Штати повинні надавати розвідувальну підтримку, щоб врятувати життя людей від російських атак.

"Союзники США оплачують доступ України до мережі Starlink. Обмеження, які наражають цивільне населення на небезпеку, є неприйнятними і не будуть схвалені Конгресом", - йдеться у заяві.

Що важливо розуміти, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові отримували від влади США попередження та погрози щодо зупинки обміну розвідданими. Попри це, він зазначив, що наразі ці погрози не реалізували.

За словами глави Білого дому Дональда Трампа обмін розвідданими триває.

Ба більше, в адміністрації президента США запевняються, що не причетні до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні, додавши, що не контролюють компанію SpaceX.