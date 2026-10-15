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У Конгресі США заступилися за Україну після обмеження роботи Starlink

09:55 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Частина конгресменів намагається відстояти інтереси України (wikipedia.org)

Група підтримки України в Конгресі США не приховує свого обурення після повідомлень про можливу зупинку обміну розвідданими з Києвом, а також обмеження роботи Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву конгресменів у соцмережі Х.

Американські законодавці зазначили, що стурбовані повідомленнями з України про припинення американської розвідувальної підтримки та доступу до Starlink.

Вони звернули увагу на те, що такі обмеження наражають на небезпеку не лише українців, а й також громадян США, які перебувають в Україні.

На тлі останніх подій члени Конгресу нагадали, що Сполучені Штати повинні надавати розвідувальну підтримку, щоб врятувати життя людей від російських атак.

"Союзники США оплачують доступ України до мережі Starlink. Обмеження, які наражають цивільне населення на небезпеку, є неприйнятними і не будуть схвалені Конгресом", - йдеться у заяві.

Що важливо розуміти, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові отримували від влади США попередження та погрози щодо зупинки обміну розвідданими. Попри це, він зазначив, що наразі ці погрози не реалізували.

За словами глави Білого дому Дональда Трампа обмін розвідданими триває.

Ба більше, в адміністрації президента США запевняються, що не причетні до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні, додавши, що не контролюють компанію SpaceX.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампStarlinkКонгресс СШАВійна Росії проти України