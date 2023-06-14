Маркарова про ракети ATACMS для України: ми вперше почули, що питання обговорюється

США "змінили тональність" у питанні постачання далекобійних ракет ATACMS для України. Проте на це впливають низка факторів, зокрема політичне рішення та логістика постачань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову в інтерв'ю The Page .

"Якщо до цього всі відповіді звучали як "just forget it" (забудьте про це, - ред.), тоді (у травні, - ред.) ми вперше почули про те, що питання обговорюється", - сказала посол.

Маркарова наголосила, що немає непереборних червоних ліній щодо постачання озброєння Україні, але є набір фактор, які впливають на рішення партнерів.

"Немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули "ні", а потім чули "так". Це не завжди тому, що була чітка позиція "ні" і вона змінилась на чітку позицію "так" - це тому, що для отримання кожної спроможності існує великий набір факторів", - заявила дипломат.

Вона додала, що одним з важливих факторів щодо постачання ракет є політична готовність США. Також важливо проаналізувати кількість ракет, тренування військових, інтеграцію озброєння з тим, яке вже є у ЗСУ, виробничий комплекс та логістику.

Крім того, за словами дипломата, важливо, щоб не лише США мали ці ракети, але й інші партнери України.

Зазначимо, ATACMS - це ракети класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Що цьому передувало

Українське керівництво як військове, так і політичне наголошує, що ЗСУ потребують далекобійної зброї для перемоги у війні. Довгий час партнери не хотіли надавати Україні таку зброю, побоюючись, що військові можуть використати її для ударів по території РФ.

Останнім часом риторика США щодо ATACMS змінилася. Зокрема, американські конгресмени внесли до парламенту резолюцію із закликом до адміністрації Байдена надати Україні ці ракети.

Також нагадаємо, що Україна отримала від Великої Британії далекобійні ракети Storm Shadow. У Міноборони зазначають, що ракети на 100% вразили всі цілі, які визначив Генштаб ЗСУ.

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