У Конгресі США закликали Байдена надати Україні "необхідну для перемоги" зброю

У Когресі США закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву республіканців Майкла Маккола та Майка Роджерса, оприлюднену на сайті комітету з питань закордонних справ Палати представників.
Конгресмени зазначили, що нерішучість у постачаннях критично важливої військової допомоги нагадує слабку політику 2021 року.
Як пояснили Маккол і Роджерс, тоді відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" та ненадання ЗРК Stinger до 24 лютого не змогли стримати РФ від вторгнення в Україну. Нині ж самообмеження призведуть лише до затягування війни і це коштуватиме життя українців.
"Зараз саме час для урядів Байдена і (канцлера Німеччини Олафа - ред) Шольца наслідувати приклад наших союзників з Великобританії та Східної Європи - танки Leopard 2, оперативно-тактичні балістичні ракети типу ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності повинні бути схвалені без зволікань", - додали республіканці.
Нагадаємо, у новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів Україна може отримати бойові броньовані машини Stryker і нові ракети для HIMARS.
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