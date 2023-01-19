В Конгрессе США призвали Байдена предоставить Украине "необходимое для победы" оружие

В Когрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление республиканцев Майкла Маккола и Майка Роджерса, обнародованное на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Политики отметили, что нерешительность в поставках критически важной военной помощи напоминает слабую политику 2021 года.

Как объяснили Маккол и Роджерс, тогда отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" и непредоставления ЗРК Stinger до 24 февраля не смогли сдержать РФ от вторжения в Украину. Сейчас самоограничения приведут только к затягиванию войны и это будет стоить жизни украинцев.

"Сейчас самое время для правительств Байдена и (канцлера Германии Олафа - ред.) Шольца последовать примеру наших союзников из Великобритании и Восточной Европы - танки Leopard 2, оперативно-тактические баллистические ракеты типа ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления", - добавили конгрессмены.