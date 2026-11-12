У Конгресі США вимагають від Трампа та Маска пояснити ситуацію зі Starlink в Україні

Нагадаємо, що українські військові на передовій зіткнулися з технічними труднощами у використанні супутникового зв'язку.

Зокрема, раніше стало відомо, що обмеження Starshield для України діє у ключовій зоні для перехоплення дронів РФ, через що швидкість з'єднання обмежилася по всій лінії оборони.

Крім того, західні ЗМІ повідомляли про можливі політичні причини таких кроків.

Як писали у медіа, США могли навмисно сповільнити Starlink для тиску на Україну під час переговорів з РФ, що суттєво ускладнює ЗСУ протидію ворожим реактивним безпілотникам.