В Конгрессе США требуют от Трампа и Маска объяснить ситуацию со Starlink в Украине

Напомним, что украинские военные на передовой столкнулись с техническими трудностями в использовании спутниковой связи.

Ранее стало известно, что ограничение Starshield для Украины действует в ключевой зоне для перехвата дронов РФ, из-за чего скорость соединения ограничилась по всей линии обороны.

Кроме того, западные СМИ сообщали о возможных политических причинах подобных шагов.

Как писали в медиа, США могли намеренно замедлить Starlink для давления на Украину во время переговоров с РФ, что существенно усложняет ВСУ противодействие враждебным реактивным беспилотникам.