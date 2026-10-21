У Конгресі США вимагають розслідувати дії Маска щодо Starlink в Україні

Фіцпатрік зазначив, що якщо Ілон Маск наказав уповільнити Starlink в Україні, "це, ймовірно, є порушенням закону".

"Ми повинні провести розслідування. Ми повинні викликати свідків, привести їх до суду, взяти їх під присягу та дістатися до суті справи. Тому що це дуже, дуже серйозна справа. Її не можна замовчувати", - наголосив він.

Конгресмен-демократ Елізабет Енн Воррен також заявила про необхідність розслідування.

"Ми хотіли б точно знати, хто відповідальний за те, що сталося. Якщо це одна людина, Ілон Маск, яка диктує нашу зовнішню політику, то він наражає США на величезний ризик", - зазначила вона.