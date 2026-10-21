У Конгресі США вимагають розслідувати дії Маска щодо Starlink в Україні

Якщо Ілон Маск справді розпорядився уповільнити роботу військового Starlink для України, то необхідо провести розслідування. Адже це порушеня закону.
Як повідомляє РБК-Україна, про це конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік заявив ефірі CNN.
Фіцпатрік зазначив, що якщо Ілон Маск наказав уповільнити Starlink в Україні, "це, ймовірно, є порушенням закону".
"Ми повинні провести розслідування. Ми повинні викликати свідків, привести їх до суду, взяти їх під присягу та дістатися до суті справи. Тому що це дуже, дуже серйозна справа. Її не можна замовчувати", - наголосив він.
Конгресмен-демократ Елізабет Енн Воррен також заявила про необхідність розслідування.
"Ми хотіли б точно знати, хто відповідальний за те, що сталося. Якщо це одна людина, Ілон Маск, яка диктує нашу зовнішню політику, то він наражає США на величезний ризик", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що мільярдер Ілон Маск особисто розпорядився уповільнити роботу військової версії Starlink, на яку покладається Україна. Це рішення викликало "паніку" у Києві та замішання в адміністрації Трампа.
Водночас у США стверджують, що Вашингтон не давав жодних розпоряджень щодо обмеження Starlink для України.
Президент України Володимир Зеленський днями провів розмову із держсекретарем США Марко Рубіо. У ході цієї зустрічі були порушені теми розвідданих з російської балістики, ракет-перехоплювачів, а також йшлося про відновлення Starlink.