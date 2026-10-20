У Пентагоні заперечують, що США обмежували Starlink для України

Під час спілкування з пресою один із журналістів зазначив, що за словами Гегсета, політика США щодо України не змінилася. На уточнююче питання, чи це Starshield (військової версії Starlink) і чи були якісь обмеження, Хегсет відповів, що обмежень не було.

"Ми нічого не обмежували. Є умови надання послуг, яких зрештою необхідно дотримуватись, і саме в цьому випадку Starlink може приймати відповідні рішення. Але з нашого погляду нічого не змінилося. Ми не віддавали жодних розпоряджень чи чогось подібного. І ми, зрозуміло, бажаємо українцям успіху", - заявив глава Пентагону.

Також він прокоментував питання постачання ракет-перехоплювачів Patriot Україні. За його словами, США насамперед хочуть переконатися, що цих ракет достатньо в американської армії.

"Безумовно, у питаннях, що стосуються таких засобів, як ракети-перехоплювачі, ми хочемо переконатися, що у наших військовослужбовців їх також буде максимально можлива кількість. І президент Зеленський про це знає", - резюмував Гегсет.