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У Пентагоні заперечують, що США обмежували Starlink для України

23:39 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Пентагоні заперечують, що США обмежували Starlink для України Фото: Піт Гегсет (Getty Images)
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Глава Пентагону Піт Гегсет дав зрозуміти, що політика США щодо України не змінилася. Зокрема, Вашингтон не давав жодних розпоряджень щодо обмеження роботи Starlink для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Під час спілкування з пресою один із журналістів зазначив, що за словами Гегсета, політика США щодо України не змінилася. На уточнююче питання, чи це Starshield (військової версії Starlink) і чи були якісь обмеження, Хегсет відповів, що обмежень не було.

"Ми нічого не обмежували. Є умови надання послуг, яких зрештою необхідно дотримуватись, і саме в цьому випадку Starlink може приймати відповідні рішення. Але з нашого погляду нічого не змінилося. Ми не віддавали жодних розпоряджень чи чогось подібного. І ми, зрозуміло, бажаємо українцям успіху", - заявив глава Пентагону.

Також він прокоментував питання постачання ракет-перехоплювачів Patriot Україні. За його словами, США насамперед хочуть переконатися, що цих ракет достатньо в американської армії.

"Безумовно, у питаннях, що стосуються таких засобів, як ракети-перехоплювачі, ми хочемо переконатися, що у наших військовослужбовців їх також буде максимально можлива кількість. І президент Зеленський про це знає", - резюмував Гегсет.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у ЗМІ вчора була інформація, що адміністрація Трампа затримує постачання ракет-перехоплювачів Patriot Україні. Зокрема глава Пентагону Піт Хегсет нібито не схвалив передачу Україні цих ракет, але при цьому і не відхилив.

Також Україні останніми тижнями зіткнулася з обмеженням швидкості Starlink, що впливає як на перехоплення ворожих дронів, так і запуск власних.

При цьому 20 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з держсекретар Марко Рубіо питання розвідданих щодо російської балістики, ракети-перехоплювачі та відновлення Starlink. З його слів, сторони домовилися продовжити контакт.

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