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Балістика, Starlink і розвіддані: Зеленський обговорив із Рубіо важливі питання

10:32 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Балістика, Starlink і розвіддані: Зеленський обговорив із Рубіо важливі питання Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна обговорила зі США перехоплювачі балістики, раннє попередження про російські атаки та відновлення Starlink. Сторони домовилися продовжити контакт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, розмова була предметною та стосувалася питань, які мають практичне значення для України. Президент подякував державному секретарю США Марко Рубіо за готовність допомогти та чітку позицію.

"Перше це перехоплювачі проти балістики, які потрібні для захисту життя. Друге раннє попередження про російські атаки балістикою, що є життєво важливим. Третє ситуація навколо Starlink/Starshield, яку треба відновити", написав глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що обговорення оборонних потреб відбувається паралельно з дипломатичними зусиллями, спрямованими на завершення війни Росії проти України.

"Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей", – зазначив він.

За підсумками контакту Зеленський і Рубіо домовилися невдовзі знову зв'язатися, щоб обмінятися актуальною інформацією.

Президент подякував американському держсекретарю за конструктивну розмову, а також усім у США, хто підтримує справедливі підходи.

Напруженість у відносинах США та України

Напруженість між Києвом і Вашингтоном загострилася через доступ України до американських розвідданих, попередження про російські балістичні атаки та обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink.

Увечері 12 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, однак Україна не отримала завчасного попередження від партнерів про пуски.

13 жовтня ситуація повторилася: Київ знову зазнав балістичної атаки без попереднього надходження розвідданих від партнерів.

14 жовтня в Україні обмежили роботу військового пакета Starshield: термінали втрачали зв'язок на швидкості понад 160 км/год. Радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомив, що через це було зірвано частину важливих місій.

Того ж дня Ілон Маск пояснив, що обмеження Starshield визначають американські військові, а остаточне рішення залежить від президента США Дональда Трампа.

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Україна Сполучені Штати Америки Марко Рубіо Володимир Зеленський Starlink
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