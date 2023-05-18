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У Конгресі США просять Байдена розблокувати постачання F-16 для України, - NYT

Фото: у Конгресі США просять Байдена розблокувати постачання F-16 для України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Група з 14 членів Конгресу США - демократів та республіканців - направила адміністрації президента Джо Байдена листа з проханням розблокувати постачання Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

"Як ми бачили через те, що наші союзники спочатку не наважувалися надати танки Україні, лідерство США має вирішальне значення для надання Києву додаткових ресурсів та нових можливостей", - написали законодавці у листі до Білого дому.

На їхню думку, надання Україні винищувачів F-16 є необхідним для "ефективного припинення цієї війни на справедливих умовах".

Як повідомлялось, винищувачі F-16 готові передати Україні кілька європейських країн, але влада США все ще не дозволяє розпочати на них навчання українських пілотів.

Нагадаємо, що 16 травня прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції для передачі Україні винищувачів F-16. При цьому, Британія не планує надсилати винищувачі Typhoon в Україну після того, як українські військові заявили, що віддадуть перевагу винищувачам F-16.

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