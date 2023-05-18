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В Конгрессе США просят Байдена разблокировать поставки F-16 для Украины, - NYT

Фото: в Конгрессе США просят Байдена разблокировать поставки F-16 для Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Группа из 14 членов Конгресса США - демократов и республиканцев - направила администрации президента Джо Байдена письмо с просьбой разблокировать поставки Украине истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

"Как мы видели из-за того, что наши союзники изначально не решались предоставить танки Украине, лидерство США имеет решающее значение для предоставления Киеву дополнительных ресурсов и новых возможностей", - написали законодатели в письме в Белый дом.

По их мнению, предоставление Украине истребителей F-16 необходимо для "эффективного прекращения этой войны на справедливых условиях".

Как сообщалось, истребители F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран, но власти США все еще не разрешают начать на них обучение украинских пилотов.

Напомним, 16 мая, премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции для передачи Украине истребителей F-16. При этом Британия не планирует передавать истребители Typhoon в Украину после того, как украинские военные заявили, что отдали предпочтение истребителям F-16.

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