UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Конгресі США припускають, що питання кордонів та допомоги Україні розділять, - ЗМІ

Фото: спікер Палати представників Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Конгресі США, ймовірно, буде розділене питання безпеки кордону з Мексикою та пов’язаної з цим фінансової допомоги Україні через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики.

Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як зазначає The Hill, про це Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії. На такий крок у США можуть піти через занепокоєння щодо реформ у прикордонній політиці.

Джерело видання зазначило, що кінцеве рішення залежатиме від тексту документа щодо кордону, який зʼявиться за підсумками переговорів у Сенаті.

Водночас речник Джонсона Радж Шах у коментарі Semafor применшив значення цих коментарів та сказав, що вони були зроблені в "гіпотетичному контексті".

Наразі незрозуміло, чи означатиме можливе розділення цього пакету проведення окремого голосування в Палаті представників за всіма пунктами, включно з питанням допомоги Україні.

Як зазначається, окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

Фіндопомога для України й угода США щодо кордону з Мексикою

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт обсягом 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Однак у грудні Сенат заблокував розгляд цього документу. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Нещодавно Сенат і Конгрес погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою. Втім Джонсон назвав проєкт угоди "мертвонародженим". Таким чином він натякнув, що республіканська більшість у нижній палаті Конгресу не планує голосувати за документ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКонгресс СШАДопомога Україні