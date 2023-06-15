У Конгресі США представили проєкт закону про вилучення активів РФ на користь України

Зазначається, що закон має дозволити надати додаткову допомогу Україні з використанням активів, заарештованих у Центрального банку Російської Федерації та інших суверенних активів РФ.

"Після року, коли Росія веде повномасштабну війну проти України, російські суверенні активи на суму понад 300 мільярдів доларів залишаються замороженими по всьому світу", - сказав сенатор США Джим Ріш.

Сенатор США Шелдон Вайтхаус додав, що будуть потрібні сотні мільярдів доларів, щоб відновити економіку України. Тому за ці руйнування має платити Росія та її диктатор Володимир Путін.

Законодавці пропонують, що Конгрес вжив заходів і заборонив адміністрації продавати російські державні активи, перш ніж вони можуть бути використані для допомоги Україні.

Цей проєкт закону має:

Дати президенту повноваження конфіскувати російські суверенні активи, які заморозили у Сполучених Штатах, і передати їх для допомоги в зусиллях із відновлення України;

Забороняти переказ коштів російським організаціям, які перебувають під санкціями, доти, доки Росія та її війська не підуть з України і не погодиться надати компенсацію за шкоду, заподіяну її війною;

Доручить президенту працювати з союзниками і партнерами над створенням міжнародного компенсаційного механізму для передачі конфіскованих або заморожених суверенних активів Росії для допомоги Україні;

Дає Управлінню з координації санкцій Державного департаменту додаткові ресурси для роботи з партнерами і союзниками за кордоном з метою конфіскації додаткових суверенних активів Росії в інших країнах;

Гарантує, що Путін, а не американські платники податків, оплатить збитки, завдані неспровокованим вторгненням Росії в Україну.

Конфіскація активів Росії

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд у лютому вперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні.

Також заступник генерального прокурора США Ліза Монако заявляла, що зусилля Європи щодо заморожування активів Центрального банку Росії та використання цих коштів на відновлення України заслуговують на підтримку.

Нещодавно міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США, їхні союзники та партнери розглядають варіанти того, як можна потенційно використовувати російські активи для відновлення.