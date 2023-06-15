В Конгрессе США представили проект закона об изъятии активов РФ в пользу Украины

Отмечается, что закон должен позволить оказать дополнительную помощь Украине с использованием активов, арестованных у Центрального банка Российской Федерации и других суверенных активов РФ.

"После года, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, российские суверенные активы на сумму более 300 миллиардов долларов остаются замороженными по всему миру", - сказал сенатор США Джим Риш.

Сенатор США Шелдон Уайтхаус добавил, что потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы восстановить экономику Украины. Поэтому за эти разрушения должна платить Россия и ее диктатор Владимир Путин.

Законодатели предлагают, что Конгресс принял меры и запретил администрации продавать российские государственные активы, прежде чем они могут быть использованы для помощи Украине.

Этот проект закона должен:

Дать президенту полномочия конфисковать российские суверенные активы, которые заморозили в Соединенных Штатах, и передать их для помощи в усилиях по восстановлению Украины;

Запрещать перевод средств российским организациям, находящимся под санкциями, до тех пор, пока Россия и ее войска не уйдут из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб, причиненный ее войной;

Поручит президенту работать с союзниками и партнерами над созданием международного компенсационного механизма для передачи конфискованных или замороженных суверенных активов России для помощи Украине;

Дает Управлению по координации санкций Государственного департамента дополнительные ресурсы для работы с партнерами и союзниками за рубежом с целью конфискации дополнительных суверенных активов России в других странах;

Гарантирует, что Путин, а не американские налогоплательщики, оплатит убытки, нанесенные неспровоцированным вторжением России в Украину.

Конфискация активов России

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в феврале впервые разрешил передать конфискованные средства российскому олигарху Украине.

Также заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки.

Недавно министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США, их союзники и партнеры рассматривают варианты того, как можно потенциально использовать российские активы для восстановления.