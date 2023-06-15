В Конгрессе США представили проект закона об изъятии активов РФ в пользу Украины

Представители Конгресса США сегодня, 15 июня, представили законопроект, который бы позволил использовать замороженные активы России для помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет по вопросам международных отношений Сената США.
Отмечается, что закон должен позволить оказать дополнительную помощь Украине с использованием активов, арестованных у Центрального банка Российской Федерации и других суверенных активов РФ.
"После года, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, российские суверенные активы на сумму более 300 миллиардов долларов остаются замороженными по всему миру", - сказал сенатор США Джим Риш.
Сенатор США Шелдон Уайтхаус добавил, что потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы восстановить экономику Украины. Поэтому за эти разрушения должна платить Россия и ее диктатор Владимир Путин.
Законодатели предлагают, что Конгресс принял меры и запретил администрации продавать российские государственные активы, прежде чем они могут быть использованы для помощи Украине.
Этот проект закона должен:
Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в феврале впервые разрешил передать конфискованные средства российскому олигарху Украине.
Также заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки.
Недавно министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США, их союзники и партнеры рассматривают варианты того, как можно потенциально использовать российские активы для восстановления.
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