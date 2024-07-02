У Конгресі США підтримують ширше застосування американської зброї по території РФ

Зокрема, таку позицію висловив голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер.

«Моя позиція ширша, ніж в адміністрації. Я вважаю, що Україна повинна мати можливість використовувати ту зброю, яка надається, по актуальних військових цілях», – сказав він під час брифінгу в рамках візиту двопартійної делегації Конгресу США в Києві.

Майк Тернер зауважив, що його позиція збігається з позицією генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

«Україна не повинна воювати з однією рукою за спиною. Вона повинна мати можливість відповідати на атаки з боку Росії», - сказав конгресмен.

Водночас він зазначив, що проблемою є збільшення виробництва російської зброї. Тернер вважає, що для вирішення цього питання також має бути можливість використовувати військову силу.

"Однією з проблем, яка у нас є, очевидно, є збільшення виробництва зброї, яка також надходить з Росії. Це математична проблема, і я гадаю є, що для її вирішення також має бути можливість використовувати військову силу", - резюмував конгресмен.