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В Конгрессе США поддерживают более широкое применение американского оружия по РФ

Фото: МЧС России (https://t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

Во власти в США поддерживают более широкое применение американского оружия для ударов Украины по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

В частности, такую позицию высказал глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.

«Моя позиция шире, чем у администрации. Я считаю, что Украина должна иметь возможность использовать то предоставляемое оружие по актуальным военным целям», – сказал он во время брифинга в рамках визита двухпартийной делегации Конгресса США в Киеве.

Майк Тернер отметил, что его позиция совпадает с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Украина не должна воевать с одной рукой за спиной. Она должна иметь возможность отвечать на атаки со стороны России», – сказал конгрессмен.

В то же время, он отметил, что проблемой является увеличение производства российского оружия. Тернер считает, что для решения этого вопроса также должна быть возможность использовать военную силу.

"Одна из проблем, которая у нас есть, очевидно, является увеличение производства оружия, которое также поступает из России. Это математическая проблема, и я думаю, что для его решения также должна быть возможность использовать военную силу", - резюмировал конгрессмен.

Напомним, что группа демократов Палаты представителей США призвала Пентагон научить больше украинских пилотов на F-16.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина готовит шаги, чтобы увеличить потери российских оккупантов в технике и логистике.

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