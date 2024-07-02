В Конгрессе США поддерживают более широкое применение американского оружия по РФ

В частности, такую позицию высказал глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.

«Моя позиция шире, чем у администрации. Я считаю, что Украина должна иметь возможность использовать то предоставляемое оружие по актуальным военным целям», – сказал он во время брифинга в рамках визита двухпартийной делегации Конгресса США в Киеве.

Майк Тернер отметил, что его позиция совпадает с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Украина не должна воевать с одной рукой за спиной. Она должна иметь возможность отвечать на атаки со стороны России», – сказал конгрессмен.

В то же время, он отметил, что проблемой является увеличение производства российского оружия. Тернер считает, что для решения этого вопроса также должна быть возможность использовать военную силу.

"Одна из проблем, которая у нас есть, очевидно, является увеличение производства оружия, которое также поступает из России. Это математическая проблема, и я думаю, что для его решения также должна быть возможность использовать военную силу", - резюмировал конгрессмен.