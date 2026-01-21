В Конгресі США неоднозначно відреагували на бажання Трампа захопити Гренландію

Республіканці побоюються, що Трамп може реалізувати погрози захопити Гренландію військовим шляхом. Потенційно це може повністю дестабілізувати НАТО.

"Я не чув жодної переконливої ​​причини для підтримки дій проти союзників по НАТО. Ми ризикуємо, якщо просуватимемося далі", - сказав виданню конгресмен Ден Ньюхаус.

Конгресмен Дон Бейкон розкритикував Трампа, зазначивши, що неможливо вчиняти таким чином із союзниками, особливо, коли "вони завжди співпрацюватимуть з нами в будь-якому питанні, яке ми хотіли б там зробити".

Конгресмен Марк Алфорд підтримав ідею взяти під контроль Гренландію, але зробити це потрібно невійськовим шляхом. США повинні налагодити дуже тісні відносини з островом.

"Шлях до цього - використовувати наш вплив як нації, щоб спробувати переконати народ Гренландії, що в їхніх інтересах відокремитися від Данії, щоб ми могли їх купити", - сказав він.

Ще один конгресмен, Річард Хадсон, сказав виданню, що його не дуже хвилює перспектива вторгнення на територію союзника по НАТО. А конгресмен Бадді Картер назвав погрози Трампа "інструментом в запасі".

"Дивіться, це інструмент у запасі. Чи просто погрожує він, чи використовує його як важіль впливу. Хто знає?", - сказав він.