В Конгрессе США хотят запретить Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана

Конгресс США подготовил резолюцию, чтобы запретить президенту Дональду Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана. Проект разработали совместно демократы и республиканцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект резолюции на сайте Конгресса США.

Проект резолюции предложил республиканец-конгрессмен Палаты представителей Томас Масси, объединившись с некоторыми демократами.

"Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном не является нашей войной. Даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией", - сказал накануне Масси.

В резолюции говорится, что президенту США в соответствии с разделом 5 Резолюции о военных полномочиях поручают вывести американские войска "из несанкционированных боевых действий в Иране".

В выводах документа отмечают, что Конгресс имеет исключительное право объявлять войну, а законодатели не сделали этого и не предоставили специального разрешения на такие действия.