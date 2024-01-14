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У Конгресі погодили новий проєкт тимчасового фінансування уряду США, - Politico

Вашингтон, Неділя 14 січня 2024 03:34
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У Конгресі погодили новий проєкт тимчасового фінансування уряду США, - Politico Фото: Конгрес підготував нову угоду про тимчасове фінансування уряду США (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Лідери Палати представників і Сенату американського Конгресу досягли домовленості щодо нового проєкту тимчасового фінансування уряду. Федеральні установи отримають фінансування до початку березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Нова схема фінансування дозволить федеральним установам працювати на двох різних часових інтервалах, як і нинішній тимчасовий "шатдаун".

Зокрема фінансування для частини федеральних відомств буде продовжено до 1 березня, для інших - до 8 березня.

Голосування за проектом очікується наступного тижня.

Нова угода лідерів Конгресу для запобігання "Шатдауну"

7 січня спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер більшості демократів у Сенаті Чак Шумер та лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс оголосили про укладення попередньої угоди, що встановлює загальний рівень витрат держбюджету США в 2024 році обсягом майже 1,66 трлн доларів. Домовленість покликана запобігти "шатдауну" (часткового призупинення роботи уряду) через затримку зі схваленням держбюджету на поточний рік.

Окремі республіканці в Палаті представників обговорюють імовірність відставки спікера Джонсона за попередню угоду про витрати.

У листопаді 2023 року, після довгих суперечок, Сенат підтримав законопроєкт про тимчасове двохетапне фінансування уряду, щоб уникнути "шатдауну". В документі не передбачена допомога Україні та Ізраїлю. Джо Байден підписав цей документ.

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