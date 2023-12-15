Конгрес США заборонив президентам країни виходити з НАТО

Конгрес США підтвердив підтримку НАТО. В минулому альянс був предметом критики з боку колишнього президента Дональда Трампа. Однак за президента Джо Байдена значення НАТО зросло, особливо після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"НАТО твердо стоїть на ногах у відповідь на війну російського диктатора Володимира Путіна в Україні та зростаючі виклики по всьому світу. Закон підтверджує підтримку США цього найважливішого альянсу, який є основним для нашої національної безпеки. Він також посилає сильний сигнал авторитарним країнам, що вільний світ залишається єдиним", - заявив сенатор Тім Кейн.

Байден під час президентства зміцнив НАТО, відправивши більше військ до Європи як демонстрацію сили проти війни Путіна, і розширивши альянс за рахунок Фінляндії та Швеції.

Трамп, кандидат у президенти від Республіканської партії, говорив про НАТО по-різному. Його захисники вважають, що критика екс-президента надихнула держави-члени альянсу збільшити витрати на оборону, що полегшило тягар США. Але критики Трампа вважають, що його слова послаблюють НАТО. Вони побоюються, що він відмовиться від зобов'язань США щодо пакту про взаємну оборону альянсу або може вийти з альянсу.

Раніше ми писали, що Конгрес США ухвалив законопроект, який забороняє закуповувати ядерне паливо в Росії.

Також ми повідомляли, що Південна Корея допомагає НАТО вирішити проблему дефіциту зброї.