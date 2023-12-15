Конгресс США запретил президентам страны выходить из НАТО

Конгресс США подтвердил свою поддержку НАТО. В прошлом альянс был предметом критики со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Однако при президенте Джо Байдене значение НАТО возросло, особенно после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"НАТО твердо стоит на ногах в ответ на войну российского диктатора Владимира Путина в Украине и растущие вызовы по всему миру. Закон подтверждает поддержку США этого важнейшего альянса, который основополагающий для нашей национальной безопасности. Он также посылает сильный сигнал авторитарным странам, что свободный мир остаётся единым", - заявил сенатор Тим Кейн.

Байден во время президентства укрепил НАТО, отправив больше войск в Европу, в качестве демонстрации силы против войны Путина, и расширив альянс за счёт Финляндии и Швеции.

Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, говорил о НАТО по-разному. Его защитники считают, что критика экс-президента вдохновила государства-члены альянса увеличить расходы на оборону, что облегчило бремя для США. Но критики Трампа считают, что его слова ослабляют НАТО. Они опасаются, что он откажется от обязательств США по пакту о взаимной обороне альянса или вовсе может выйти из альянса.

Ранее мы писали, что Конгресс США принял законопроект, запрещающий закупать ядерное топливо у России.

Также мы сообщали, что Южная Корея помогает НАТО решить проблему дефицита оружия.