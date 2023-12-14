ua en ru
Чт, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через війну в Україні. Південна Корея допомагає НАТО вирішити проблему дефіциту зброї

Четвер 14 грудня 2023 22:01
UA EN RU
Через війну в Україні. Південна Корея допомагає НАТО вирішити проблему дефіциту зброї Архівне фото: Південна Корея допомагає НАТО вирішити проблему дефіциту зброї (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Експорт зброї Південною Кореєю до Польщі допоміг НАТО вирішити проблему військового потенціалу Альянсу. Він зменшився через підтримку України у війні з Росією.

Про це заявила представник США в НАТО Джуліанн Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

Минулого року Польща підписала низку угод на закупівлю південнокорейських систем озброєння, таких як основні бойові танки К22, самохідні гаубиці К9 Thunder, системи залпового вогню Chunmoo і легкі штурмовики FA-50.

"Через постійну підтримку з боку НАТО в наданні військової допомоги Україні, ми зіткнулися з деякими проблемами в Альянсі", - сказала Сміт.

Військові поставки Південної Кореї до Польщі вона назвала величезною допомогою, оскільки промисловість Сеула може розв'язати деякі з цих проблем за рахунок продажу військового потенціалу.

"Це дійсно важливий внесок, який не пов'язаний безпосередньо з тим, що відбувається в Україні, але він допоміг нам розв'язати проблему, що виникла внаслідок нашої колективної допомоги Україні", - сказала вона.

Польща закуповує зброю у Південної Кореї

Ще того року повідомлялося, що Польща купить у Південної Кореї майже 1000 танків, понад 600 артилерійських гармат і півсотні винищувачів, частково для заміни техніки, яку Варшава в рамках військової допомоги передала Києву.

У листопаді вже цього року стало відомо, що банки Південної Кореї розглядають можливість надання Польщі кредиту в розмірі 22,7 млрд доларів на закупівлю військової техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Польща Южная Корея Війна в Україні
NEWS
"Ворог влаштував полювання, авіабаза у пріоритеті". Чому РФ часто б'є по Старокостянтинову
"Ворог влаштував полювання, авіабаза у пріоритеті". Чому РФ часто б'є по Старокостянтинову
DAILY
Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС