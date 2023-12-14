Конгрес США ухвалив законопроект, що забороняє закуповувати ядерне паливо у РФ

Конгрес США підтримав законопроект про заборону закупівлі ядерного палива в Росії. Тепер ініціативу має підтримати президент Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Законопроект, схвалений раніше цього тижня Сенатом, був схвалений Палатою представників 310 голосами проти 118 у четвер, і тепер йому необхідний підпис президента Джо Байдена", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що це є частиною ширшого плану з відновлення внутрішнього ланцюжка поставок урану до США та поступової відмови від залежності від Росії.

Це вимагатиме від Міністерства енергетики закуповувати щонайменше 20 метричних тонн на рік високозбагаченого реакторного палива, відомого як HALEU, в американських компаній до кінця 2027 року.

Фото: Постачальники ядерного палива для США (bloomberg.com)

Згідно з інформацією від Управління енергетичної інформації США, головним постачальником збагаченого урану є Росія. Також США отримують його від Німеччини, Британії, Нідерландів та інших країн.

Санкції проти ядерної сфери РФ

Президент України Володимир Зеленський ще на початку 2023 року закликав Євросоюз запровадити санкції проти російської ядерної галузі.

Варто зауважити, що "Росатом" є одним з головних постачальників ядерного палива для країн Європи, без якого неможлива робота атомних станцій.

Нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна запропонувала Євросоюзу рішення, як перестати залежати від російського ядерного палива та запровадити санкції проти країни-агресора. Але результату поки що немає.