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У Конгрес США внесли законопроєкт, щоб заблокувати дизельну угоду Трампа та Путіна

01:50 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Конгрес США внесли законопроєкт, щоб заблокувати дизельну угоду Трампа та Путіна Фото: Володимир Путін та Дональд Трамп (Getty Images)
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У п'ятницю 16 жовтня член Палати представників США Грегорі Мікс представив законопроєкт, покликаний заблокувати дизельну угоду президента Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна, а також заборонити інвестиції в російську енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету Палати представників США із закордонних справ.

"Ця угода не знизить витрати для американського народу, який уже розплачується за провальну війну Трампа в Ірані. Вона дасть Путіну мільйони доларів, щоб той безкарно вбивати мирних жителів", - заявив конгресмен-демократ Грегорі Мікс, коментуючи пропозицію заборонити дизельну угоду.

Він додав, що в той час, коли США мають посилювати тиск на Кремль, Трамп зближується з Путіним і укладає вигідні для себе угоди замість підтримати Україну.

"Це суперечить усьому, за що виступають Сполучені Штати. Конгрес має діяти. Кожен член Конгресу, який заявляє про своє обурення цим, має приєднатися до ухвалення цього закону", - наголосив він.

Зазначимо, що законопроєкт включає наступне:

  • забороняє Корпорації з фінансування міжнародного розвитку США (DFC) вкладати гроші у російську енергетику;
  • скасовує генеральні ліцензії, видані Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, та забороняє видачу таких ліцензій у майбутньому;
  • зобов'язує адміністрацію Трампа запровадити санкції проти енергетичного сектору Росії.

Що важливо знати

Нагадаємо, що 9 жовтня Дональд Трамп провів з Володимиром Путіним телефонну розмову, після якої оголосив про постачання сотень тисяч тонн російського дизеля на американський та світовий ринки. Він пояснив, що це має нібито сприяти зниженню цін.

При цьому речник Кремля Дмитро Пєсков фактично спростував таке пояснення. За його словами, дизель із Росії вже почав надходити на світові ринки, проте його вплив на ситуацію в цілому буде обмеженим.

Також ми писали, щодвопартійна група сенаторів кілька днів тому закликала Трампа негайно змінити курс з дизельної угоди.

До речі, у ЗМІ була інформація, щоСША пішли на цю угоду нібито для того, щоб повернути Росію за стіл переговорів щодо припинення війни в Україні.

Подібний розбір, у чому загроза дизельної угоди США та Росії для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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