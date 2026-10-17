В Конгресс США внесли законопроект, чтобы заблокировать дизельную сделку Трампа и Путина
В пятницу 16 октября член Палаты представителей США Грегори Микс представил законопроект, который призван заблокировать дизельную сделку президента Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина, а также запретить инвестиции в российскую энергетику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт комитета Палаты представителей США по иностранным делам.
"Эта сделка не снизит издержки для американского народа, который уже расплачивается за провальную войну Трампа в Иране. Она даст Путину миллионы долларов, чтобы тот продолжал безнаказанно убивать мирных жителей", - заявил конгрессмен-демократ Грегори Микс, комментируя предложение запретить дизельную сделку.
Он добавил, что в то время, когда США должны усиливать давление на Кремль, Трамп сближается с Путиным и заключает выгодные для себя соглашения вместо того, чтобы поддержать Украину.
"Это противоречит всему, за что выступают Соединенные Штаты. Конгресс должен действовать. Каждый член Конгресса, который заявляет о своем возмущении этим, должен присоединиться к принятию этого закона", - подчеркнул он.
Отметим, что законопроект включает в себя следующее:
- запрещает Корпорации по финансированию международного развития США (DFC) вкладывать деньги в российскую энергетику;
- отменяет генеральные лицензии, которые были выданы Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, и запрещает выдачу таких лицензий в будущем;
- обязывает администрацию Трампа ввести санкции против энергетического сектора России.
Что важно знать
Напомним, что 9 октября Дональд Трамп провел с Владимиром Путиным телефонный разговор, после которого объявил о поставках сотен тысяч тонн российского дизеля на американский и мировой рынки. Он пояснил, что это должно якобы способствовать снижению цен.
При этом спикер Кремля Дмитрий Песков фактически опроверг такое пояснение. По его словам, дизель из России уже начал поступать на мировые рынки, однако его влияние на ситуацию в целом будет ограниченно.
Также мы писали, что двухпартийная группа сенаторов несколько дней назад призвала Трампа немедленно изменить курс по дизельной сделке.
К слову, в СМИ была информация, что США пошли на эту сделку якобы для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров о прекращении войны в Украине.
Подобный разбор, в чем угроза дизельной сделки США и России для Украины - читайте в материале РБК-Украина.