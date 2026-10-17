В Конгресс США внесли законопроект, чтобы заблокировать дизельную сделку Трампа и Путина

В пятницу 16 октября член Палаты представителей США Грегори Микс представил законопроект, который призван заблокировать дизельную сделку президента Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина, а также запретить инвестиции в российскую энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт комитета Палаты представителей США по иностранным делам.

"Эта сделка не снизит издержки для американского народа, который уже расплачивается за провальную войну Трампа в Иране. Она даст Путину миллионы долларов, чтобы тот продолжал безнаказанно убивать мирных жителей", - заявил конгрессмен-демократ Грегори Микс, комментируя предложение запретить дизельную сделку.

Он добавил, что в то время, когда США должны усиливать давление на Кремль, Трамп сближается с Путиным и заключает выгодные для себя соглашения вместо того, чтобы поддержать Украину.

"Это противоречит всему, за что выступают Соединенные Штаты. Конгресс должен действовать. Каждый член Конгресса, который заявляет о своем возмущении этим, должен присоединиться к принятию этого закона", - подчеркнул он.

Отметим, что законопроект включает в себя следующее: