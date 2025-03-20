У Конгрес США внесли важливу резолюцію щодо територій України

"Так само, як ми відмовилися визнати радянську анексію країн Балтії, ми ніколи не повинні легітимізувати агресивну війну Росії проти України. Кордони не можуть бути перекроєні силою", - наголосив конгресмен.

Фіцпатрік зауважив, що суверенітет України є непорушним, її незалежність - абсолютною, і будь-яка спроба визнати претензії Росії є зрадою міжнародного права і демократичних цінностей.

"Саме тому, разом з керівниками делегації Парламентської асамблеї НАТО, конгресменом Майком Тернером та конгресменом Джеррі Конноллі, я представив Резолюцію про невизнання - визначальну заяву про політику США проти незаконної війни (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна", - пояснив він.

Що робить ця резолюція

Конгресмен заявив, що дана резолюція відкидає будь-які претензії Російської Федерації на суверенні території України, зокрема Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Він наголосив, що дана резолюція гарантує, що жодна політика чи дія США не передбачатиме визнання незаконної російської окупації.

Також, за його словами, документ закріплює непохитну відданість Сполучених Штатів Америки незалежності України, її територіальній цілісності та міжнародному праву.