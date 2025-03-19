Єрмак поговорив з радниками країн G7: Україна не торгуватиме суверенітетом і територіями

Прагнення України до миру не означає готовність до компромісів щодо суверенітету і територій. "Червоні лінії" з боку Києва залишаються непорушними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Єрмак розповів, що він провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки лідерів країн G7, під час якої вони обговорили підтримку міжнародних зусиль для припинення війни Росії проти України.

Він також поінформував партнерів про результати міжнародних консультацій у Джидді та підкреслив позитивну динаміку, яку принесла українсько-американська зустріч.

"Обидві сторони продемонстрували конструктивний підхід до пошуку шляхів досягнення миру. Високо цінуємо зусилля США та особисто президента (США Дональда, - ред.) Трампа", - наголосив Єрмак.

За його словами, під час розмови він зі співрозмовниками обговорив питання гарантій безпеки для України.

"Нейтральний статус - не опція. Україна має стати частиною систем колективної безпеки або розбудувати потужні Збройні Сили. Пришвидшений вступ до ЄС - це не лише стратегічна мета, а й необхідність для зміцнення європейської та глобальної безпеки", - підкреслив керівник ОП.

Водночас Єрмак повідомив, що вони торкнулися теми компенсаційних механізмів та відповідальності Росії за руйнування й втрати, завдані Україні.

"Росія має відповісти за кожне зруйноване життя, кожен зруйнований будинок. Понад усе ми прагнемо миру. Але наші "червоні лінії" незмінні - ми не торгуємо ані територіями, ані суверенітетом", - зауважив він.

За словами Єрмака, радники країн G7 підтвердили підтримку України та готовність сприяти реалізації ініціатив, спрямованих на досягнення справедливого миру.