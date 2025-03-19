Єрмак поговорив з радниками країн G7: Україна не торгуватиме суверенітетом і територіями
Прагнення України до миру не означає готовність до компромісів щодо суверенітету і територій. "Червоні лінії" з боку Києва залишаються непорушними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Єрмак розповів, що він провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки лідерів країн G7, під час якої вони обговорили підтримку міжнародних зусиль для припинення війни Росії проти України.
Він також поінформував партнерів про результати міжнародних консультацій у Джидді та підкреслив позитивну динаміку, яку принесла українсько-американська зустріч.
"Обидві сторони продемонстрували конструктивний підхід до пошуку шляхів досягнення миру. Високо цінуємо зусилля США та особисто президента (США Дональда, - ред.) Трампа", - наголосив Єрмак.
За його словами, під час розмови він зі співрозмовниками обговорив питання гарантій безпеки для України.
"Нейтральний статус - не опція. Україна має стати частиною систем колективної безпеки або розбудувати потужні Збройні Сили. Пришвидшений вступ до ЄС - це не лише стратегічна мета, а й необхідність для зміцнення європейської та глобальної безпеки", - підкреслив керівник ОП.
Водночас Єрмак повідомив, що вони торкнулися теми компенсаційних механізмів та відповідальності Росії за руйнування й втрати, завдані Україні.
"Росія має відповісти за кожне зруйноване життя, кожен зруйнований будинок. Понад усе ми прагнемо миру. Але наші "червоні лінії" незмінні - ми не торгуємо ані територіями, ані суверенітетом", - зауважив він.
За словами Єрмака, радники країн G7 підтвердили підтримку України та готовність сприяти реалізації ініціатив, спрямованих на досягнення справедливого миру.
Нагадаємо, що раніше сьогодні Україна донесла до відома представників НАТО основні потреби для забезпечення стійкого миру.
Насамперед, за даними Міноборони, необхідно посилити оборонні спроможності та продовжити підтримку Києва.
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