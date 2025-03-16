Туреччина підтримала територіальну цілісність України перед річницею окупації Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Туреччини.

МЗС Туреччини наголошує, що продовжує стежити за подіями у Криму, особливо за ситуацією кримських татар, і залишати їх на порядку денному міжнародної спільноти.

"У річницю анексії Російською Федерацією одинадцять років тому (16 березня) Автономної Республіки Крим шляхом нелегітимного референдуму ми ще раз наголошуємо, що не визнаємо фактичну ситуацію в Криму, яка є порушенням міжнародного права, і що ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України", - йдеться у повідомленні.

Окупація Криму

У лютому 2014 року озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків захопили головні адміністративні будівлі Криму, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ.

Росія спочатку не визначала свою причетність, хоча згодом російський диктатор Володимир Путін все ж заявив, що це були російські військові.

16 березня у Криму відбувся так званий "референдум" про статус півострова. За два дні, 18 березня, Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії. Саме цей день вважається початком анексії українського півострова.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Ахтем Чийгоз в інтерв'ю РБК-Україна розповів про події 11-річної давнини та чи можна було уникнути окупації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.