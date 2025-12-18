Конгрес США відхилив ініціативи проти військових дій у Карибському регіоні

Палата представників Конгресу США не підтримала дві резолюції, спрямовані на обмеження військових операцій адміністрації президента Дональда Трампа у Карибському регіоні, зокрема щодо Венесуели.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Одна з резолюцій, ініційована демократом Грегорі Міксом, передбачала зобов'язання президента вивести американські війська з бойових дій проти організацій, які глава держави визначив терористичними у Західній півкулі, якщо такі операції не були санкціоновані Конгресом або не супроводжувалися офіційним оголошенням війни.
Документ не набрав необхідної кількості голосів: 216 конгресменів проголосували проти, 210 — за. Попри це, резолюцію підтримали двоє республіканців і більшість демократів.
Другу резолюцію подав демократ Джим Макговерн. Вона стосувалася припинення участі збройних сил США у бойових діях у Венесуелі або проти неї без відповідного рішення Конгресу.
Палата представників також відхилила цей документ — 213 голосів "проти" та 211 "за". При цьому троє республіканців проголосували всупереч партійній позиції на підтримку резолюції, тоді як один демократ виступив проти.
У разі ухвалення обидві резолюції мали б бути розглянуті та схвалені Сенатом США для набуття чинності.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 16 грудня, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".
Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".
У відповідь на це влада Венесуели розпорядилася залучити військово-морські сили для супроводу суден із нафтопродуктами, що виходять з національних портів.