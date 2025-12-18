Конгресс США отклонил инициативы против военных действий в Карибском регионе

Одна из резолюций, инициированная демократом Грегори Миксом, предусматривала обязательство президента вывести американские войска из боевых действий против организаций, которые глава государства определил террористическими в Западном полушарии, если такие операции не были санкционированы Конгрессом или не сопровождались официальным объявлением войны.

Документ не набрал необходимого количества голосов: 216 конгрессменов проголосовали против, 210 - за. Несмотря на это, резолюцию поддержали двое республиканцев и большинство демократов.

Вторую резолюцию подал демократ Джим Макговерн. Она касалась прекращения участия вооруженных сил США в боевых действиях в Венесуэле или против нее без соответствующего решения Конгресса.

Палата представителей также отклонила этот документ - 213 голосов "против" и 211 "за". При этом трое республиканцев проголосовали вопреки партийной позиции в поддержку резолюции, тогда как один демократ выступил против.

В случае принятия обе резолюции должны быть рассмотрены и одобрены Сенатом США для вступления в силу.