Конгрес США відхилив ініціативи проти військових дій у Карибському регіоні

США, Четвер 18 грудня 2025 04:55
Конгрес США відхилив ініціативи проти військових дій у Карибському регіоні
Автор: Марина Балабан

Палата представників Конгресу США не підтримала дві резолюції, спрямовані на обмеження військових операцій адміністрації президента Дональда Трампа у Карибському регіоні, зокрема щодо Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Одна з резолюцій, ініційована демократом Грегорі Міксом, передбачала зобов'язання президента вивести американські війська з бойових дій проти організацій, які глава держави визначив терористичними у Західній півкулі, якщо такі операції не були санкціоновані Конгресом або не супроводжувалися офіційним оголошенням війни.

Документ не набрав необхідної кількості голосів: 216 конгресменів проголосували проти, 210 — за. Попри це, резолюцію підтримали двоє республіканців і більшість демократів.

Другу резолюцію подав демократ Джим Макговерн. Вона стосувалася припинення участі збройних сил США у бойових діях у Венесуелі або проти неї без відповідного рішення Конгресу.

Палата представників також відхилила цей документ — 213 голосів "проти" та 211 "за". При цьому троє республіканців проголосували всупереч партійній позиції на підтримку резолюції, тоді як один демократ виступив проти.

У разі ухвалення обидві резолюції мали б бути розглянуті та схвалені Сенатом США для набуття чинності.

Конфлікт між США і Венесуелою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 16 грудня, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".

Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".

У відповідь на це влада Венесуели розпорядилася залучити військово-морські сили для супроводу суден із нафтопродуктами, що виходять з національних портів.

