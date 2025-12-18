Конгресс США отклонил инициативы против военных действий в Карибском регионе
Палата представителей Конгресса США не поддержала две резолюции, направленные на ограничение военных операций администрации президента Дональда Трампа в Карибском регионе, в частности в отношении Венесуэлы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Одна из резолюций, инициированная демократом Грегори Миксом, предусматривала обязательство президента вывести американские войска из боевых действий против организаций, которые глава государства определил террористическими в Западном полушарии, если такие операции не были санкционированы Конгрессом или не сопровождались официальным объявлением войны.
Документ не набрал необходимого количества голосов: 216 конгрессменов проголосовали против, 210 - за. Несмотря на это, резолюцию поддержали двое республиканцев и большинство демократов.
Вторую резолюцию подал демократ Джим Макговерн. Она касалась прекращения участия вооруженных сил США в боевых действиях в Венесуэле или против нее без соответствующего решения Конгресса.
Палата представителей также отклонила этот документ - 213 голосов "против" и 211 "за". При этом трое республиканцев проголосовали вопреки партийной позиции в поддержку резолюции, тогда как один демократ выступил против.
В случае принятия обе резолюции должны быть рассмотрены и одобрены Сенатом США для вступления в силу.
Конфликт между США и Венесуэлой
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 16 декабря, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".
Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией".
В ответ на это власти Венесуэлы распорядились привлечь военно-морские силы для сопровождения судов с нефтепродуктами, выходящих из национальных портов.