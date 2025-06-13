Конгрес США урізає 9,4 млрд доларів на допомогу іншим країнам і ЗМІ

Голосування у Палаті представників ледь не провалилося. Проте спікер Майк Джонсон виправив ситуацію. Він відвів убік конгресмена Ніка Лалоту, який голосував "проти" Після їх розмови той змінив думку і проголосував "за".

Таким чином Палата представників, де більшість має Республіканська партія, підтримала скасування 9,4 млрд доларів на іноземну допомогу та громадське радіомовлення.

Як зазначається, це був перший раз, коли Конгрес офіційно підтримав скорочення бюджету, які запропонував Ілона Маска.