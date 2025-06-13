Конгресс США урезает 9,4 млрд долларов на помощь другим странам и СМИ

Голосование в Палате представителей едва не провалилось. Однако спикер Майк Джонсон исправил ситуацию. Он отвел в сторону конгрессмена Ника Лалоту, который голосовал "против" После их разговора тот изменил мнение и проголосовал "за".

Таким образом Палата представителей, где большинство имеет Республиканская партия, поддержала отмену 9,4 млрд долларов на иностранную помощь и общественное радиовещание.

Как отмечается, это был первый раз, когда Конгресс официально поддержал сокращение бюджета, которые предложил Илона Маска.