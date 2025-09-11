Конгрес США може відновити поправку, яка заборонить торгівлю з РФ

До конгресу США внесли законопроєкт про відновлення поправки "Джексона-Веніка", щоб домогтися припинення торгівлі з Росією.
Про це заявив конгресмен США від Республіканської партії Джо Вілсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х
"Після нападу на Польщу я з вдячністю вношу цей законопроєкт про відновлення поправки Джексона-Веніка щодо Росії, яка припиняє будь-яку торгівлю з цією терористичною диктатурою", - пише конгресмен.
При цьому він висловився щодо попередньої влади і назвав помилковим "перезавантаження" відносин із РФ. Він зазначив, що це підштовхнуло главу Кремля Володимира Путіна до окупації Криму.
"Президенти Обама і Джон Керрі неправомірно скасували цей закон під час помилкового "перезавантаження" відносин із Росією, яке підштовхнуло військового злочинця Путіна до окупації Криму", - пише Вілсон.
Також він вважає, що президент США Дональд Трамп виправить ситуацію.
"Трамп усе виправить", - резюмував конгресмен.
Нагадаємо, що поправка Джексона-Веніка - це закон США, який було ухвалено 1974 року.
Він забороняв нормальну торгівлю з країнами з "поганою економікою" (неринковою) в тому разі, якщо ці країни не випускали людей за кордон (наприклад, євреїв з СРСР). Тобто, за фактом, це був спосіб додати на Радянський союз.
Після розпаду СРСР формально закон продовжував діяти для Росії. Однак президенти США щороку його "заморожували", що в торгувати.
Уже 2012 року його остаточно скасували і замість нього ухвалили акт Магнітовського (санкції проти конкретних чиновників РФ).
Зазначимо, що реакція конгресмена була на інцидент, який стався в ніч на 10 вересня. Тоді в повітряний простір Польщі залетіли російські безпілотники.
Як офіційно заявили в Польщі, на територію країни вторглися 19 дронів, 4 з яких були збиті. Для цього країна піднімала в небо чергову авіацію, а також повідомлялося, що кілька аеропортів тимчасово припинили роботу.
Вже вранці перші особи Польщі провели екстрені засідання, а також країна закликала Альянс застосувати статтю 4 НАТО. Вона передбачає консультації країн-членів у разі загрози.
Що ж стосується конгресмена Вілсона, він назвав те, що сталося, актом війни.