Конгрес схвалить додаткове фінансування для України, ми цього доб'ємося, - Білий дім

"Як у Палаті представників, так і в Сенаті є сильні голоси республіканців і демократів, які обіймають ключові керівні посади, які виступають за продовження фінансової підтримки України", - ідеться в заяві.

Салліван уточнив, що Україна потребує допомоги та інструментів, які необхідні їй для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.

"Тому ми вважаємо, що підтримка буде існувати і збережеться - навіть якщо по інший бік проходу будуть лунати дисидентські голоси, ми вважаємо, що в основі своїй ми, як і раніше, маємо міцний двопартійний фундамент підтримки нашої політики щодо України, підтримки і захисту України", - продовжив він.

США попередили Україну, що вона має отримати допомогу

Лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл заявив у понеділок, що очікує ухвалення Конгресом законопроекту про додаткове фінансування для збільшення підтримки України.

За словами Саллівана, адміністрація повідомила представникам у Києві, а також союзникам і партнерам, що в неї є "впевненість у тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть перебувати там, як ми й зобов'язалися, стільки, скільки буде потрібно".

Додаткове фінансування США для України

Нагадаємо, 10 серпня президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування у розмірі близько 40 млрд доларів екстреного фінансування, і частина цих коштів - 24 мільярди доларів - для допомоги Україні.

Перед цим у Пентагоні розповіли, що загалом у розпорядженні відомства залишилося близько 6 млрд доларів на допомогу Україні. Тут варто звернути увагу, що раніше в Міноборони США провели оцінку вартості військового обладнання, яке воно відправило в Україну, і виявилося, що воно було переоцінене приблизно 3 мільярди доларів.