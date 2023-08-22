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Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины, мы этого добьемся, - Белый дом

Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Администрация президента США Джо Байдена уверена, что Конгресс одобрит выделение дополнительной помощи для Украины.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Как в Палате представителей, так и в Сенате есть сильные голоса республиканцев и демократов, занимающих ключевые руководящие должности, которые выступают за продолжение финансовой поддержки Украины", - говорится в заявлении. 

Салливан уточнил, что Украина нуждается в помощи и инструментах, которые необходимы ей для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

"Поэтому мы считаем, что поддержка будет существовать и сохранится - даже если по другую сторону прохода будут раздаваться диссидентские голоса, мы считаем, что в основе своей мы по-прежнему имеем прочный двухпартийный фундамент поддержки нашей политики в отношении Украины, поддержки и защиты Украины", - продолжил он.

США предупредили Украину, что она должна получить помощь

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл заявил в понедельник, что ожидает принятия Конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании для увеличения поддержки Украины.

По словам Салливана, администрация сообщила представителям в Киеве, а также союзникам и партнерам, что у нее есть "уверенность в том, что Соединенные Штаты будут продолжать находиться там, как мы и обязались, столько, сколько потребуется".

Дополнительное финансирование США для Украины

Напомним, 10 августа президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере около 40 млрд долларов экстренного финансирования, и часть этих средств - 24 миллиарда долларов - для помощи Украине.

Перед этим в Пентагоне рассказали, что в общей сложности в распоряжении ведомства осталось около 6 млрд долларов на помощь Украине. Здесь следует обратить внимание, что ранее в Минобороны США провели оценку стоимости военного оборудования, которое оно отправило в Украину, и оказалось, что оно было переоценено примерно в 3 миллиарда долларов.

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