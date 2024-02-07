Конгрес провалив голосування за пакет фіндопомоги Ізраїлю без України, - WP

У вівторок, 6 лютого, Палата представників Конгресу США не змогла ухвалити законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги лише Ізраїлю. Більшість конгресменів назвали документ "політичним трюком", що не має нічого спільного з правом цієї країни на самооборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Окремий законопроєкт спікера Палати представників Майка Джонсона передбачає виділення коштів лише на підтримку Ізраїлю та американських сил на Близькому Сході - пріоритети, які, на його думку, мають бути "відокремлені" від інших питань національної безпеки.

Законопроєкт виніс на голосування конгресмен від Республіканської партії Кен Калверт. Більшість демократів, навіть затяті прихильники Ізраїлю, засудили його і назвали "політичним трюком", що має "мало спільного з правом Ізраїлю на самооборону".

Калверт заявив, що його пропозиція є "чистим законопроєктом", позбавленим менш популярних положень про національну безпеку.

"Твердження про те, що цей законопроєкт є політичним, є відверто неправдивими. Сьогодні у нас є можливість зібратися разом і послати сильний сигнал: Сполучені Штати стоять на боці Ізраїлю. Єдині люди, які роблять це політичним, - це ті, хто виступає проти нього", - сказав він незадовго до голосування.

Спікер Джонсон припустив, що після того, як законодавці "подбають" про Ізраїль, вони "займуться" іншими питаннями. "Ми повинні розібратися з цими заходами незалежно і окремо. Я думаю, що вони цього заслуговують", - сказав він журналістам.

Однак напередодні голосування десятки законодавців, зокрема лідери Демократичної партії та члени ультраконсервативної фракції в Палати представників, повідомили про намір відхилити законопроєкт.

Незадовго до голосування лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, лідер демократів Кетрін Кларк і голова фракції демократів Піт Агілар у меморандумі "Шановний колего" заявили про готовність підтримати будь-які серйозні двопартійні зусилля через особливі відносини між Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Однак вони зазначили, що окремий закон "пропонується не з добрими намірами".

"Скоріш за все, це абсолютно очевидна і цинічна спроба екстремістів MAGA (Make America Great Again - "Зробімо Америку великою знову". - ред.) підірвати можливість всеосяжного двопартійного пакету фінансування, спрямованого на вирішення проблем національної безпеки Америки на Близькому Сході, в Україні, Індо-Тихоокеанському регіоні та усьому світі", - йдеться у меморандумі.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

20 жовтня президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт 106 млрд доларів. Він передбачає допомогу Ізраїлю та Україні, а також Тайваню і державам Індо-Тихоокеанського регіону. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів – на Ізраїль.

Однак Палата представників 2 листопада затвердила альтернативний законопроєкт новообраного спікера Майка Джонсона, що передбачає військову допомогу на 17,6 млрд доларів виключно Ізраїлю без України.

У грудні Сенат заблокував розгляд цього документу. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Опісля демократи і республіканці почали переговори щодо нової угоди по кордону. Байден заявив про готовність закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами і закликав законодавців ухвалити відповідний законопроєкт.

Наприкінці січня Сенат і Конгрес погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою. Однак Джонсон назвав проєкт угоди "мертвонародженим". Таким чином він натякнув, що республіканська більшість у нижній палаті Конгресу не планує голосувати за цей документ.

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