У Конго затонуло судно, десятки людей зникли безвісти

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Вдалося врятувати 76 пасажирів

На річці у Демократичній Республіці Конго затонуло китобійне судно, 34 осіб пропали безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними місцевої поліції, човен прямував до столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі з провінції Мей Ндомбе. Вдалося врятувати 76 пасажирів.

Також причина аварії поки не повідомляється.

Відзначимо, що в човні могло не бути в рятувальних жилетах. Багато хто з пасажирів не вміли плавати.

Додамо, що човен використовували як транспортний засіб.

Нагадаємо, у Конго зійшов з рейок пасажирський поїзд, в результаті чого щонайменше загинули 50 осіб. За словами міністра гуманітарних операцій та національної солідарності Стіва Мбикайи Мабулуки, інцидент стався 12 вересня рано вранці в південно-східній провінції Танганьїка.

Також у березні 2019 у Конго при сходженні з рейок товарного поїзда щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, в Сполучених Штатах Америки біля узбережжя штату Джорджія в районі міста Брансвік перекинулося вантажне судно Golden Ray. На борту судна перебувало 24 людини. 20 людей вдалося евакуювати, четверо вважаються зниклими безвісти.