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В Конго поезд сошел с рельсов, десятки погибших

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 15:20
В Конго поезд сошел с рельсов, десятки погибших
Иллюстративное фото (dhakatribune.com)

Погибли по меньшей мере 50 человек

В Демократической Республике Конго сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего по меньшей мере погибли 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра гуманитарных операций и национальной солидарности Стива Мбикайи Мабулуки, инцидент произошел 12 сентября рано утром в юго-восточной провинции Танганьика.

О причинах аварии информация пока не сообщается.

"От имени правительства я приношу свои соболезнования семьям погибших", - сказал Мбикайи Мабулуки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Бангладеш поезд сошел с рельсов в подокруге Кулаура, в результате чего погибли шесть человек и 67 человек пострадали. Сообщается, что сошли пять вагонов Upaban Express. Причина в поломке дренажной трубы на канале Барамчал.

Кроме того, в японском городе Йокогама на синей ветке метро произошла авария - сошел с рельсов поезд с пассажирами. Городское транспортное бюро установило предварительную причину инцидента. Так, авария произошла из-за того, что во время ночной проверки работник метрополитена оставил на рельсах специальное оборудование.

Также в марте 2019 в Конго при сходе с рельсов товарного поезда по меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения.

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