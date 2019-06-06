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В Японии сошел с рельсов поезд метро с пассажирами

Новости » Происшествия    06.06.2019 - 05:39
В Японии сошел с рельсов поезд метро с пассажирами
Фото: метро в Японии (KYODO)

На момент аварии в метро находились примерно 120-130 человек

В японском городе Йокогама на синей ветке метро утром в четверг, 6 июня, произошла авария - сошел с рельсов поезд с пассажирами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Известно, что на момент аварии в поезде находились от 120 до 130 пассажиров. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Городское транспортное бюро установило предварительную причину инцидента. Так, авария произошла из-за того, что во время ночной проверки работник метрополитена оставил на рельсах специальное оборудование.

После открытия метро первый утренний поезд наехал на забытое сотрудником оборудование и сошел с рельсов. Из-за аварии некоторые участки метрополитена города - от станции Шонандай до станции Кодоку - не работают.

По информации японских СМИ, за всю историю метро в Йокогаме с момента открытия в 1972 году это первый случай схода поезда с рельсов в городе.

Напомним, в марте 2019 в Конго при сходе с рельсов товарного поезда по меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения.

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Новости Украины Японияметросошел с рельсов
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