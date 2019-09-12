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У Конго потяг зійшов з рейок, десятки загиблих

Новини » Надзвичайні події    12.09.2019 - 15:20
У Конго потяг зійшов з рейок, десятки загиблих
Ілюстративне фото (dhakatribune.com)

Загинули щонайменше 50 осіб

У Демократичній Республіці Конго зійшов з рейок пасажирський потяг, в результаті чого загинули щонайменше 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра гуманітарних операцій та національної солідарності Стіва Мбикайи Мабулуки, інцидент стався 12 вересня рано вранці в південно-східній провінції Танганьїка.

Про причини аварії інформація поки не повідомляється.

"Від імені уряду я приношу свої співчуття сім'ям загиблих", - сказав Мбикайи Мабулуки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Бангладеш поїзд зійшов з рейок в подокруге Кулаура, в результаті чого загинули шість осіб і 67 осіб постраждали. Повідомляється, що зійшли п'ять вагонів Upaban Express. Причина поломки дренажної труби на каналі Барамчал.

Крім того, в японському місті Йокогама на синій гілці метро сталася аварія - зійшов з рейок поїзд з пасажирами. Міське транспортне бюро встановило попередню причину інциденту. Так, аварія сталася через те, що під час нічної перевірки працівник метрополітену залишив на рейках спеціальне обладнання.

Також у березні 2019 у Конго при сходженні з рейок товарного поїзда щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення.

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