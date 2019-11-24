В Конго назвали число погибших в авиакатастрофе

В Демократической Республике Конго рассказали, сколько людей погибли в результате авиакатастрофы пассажирского самолета компании Busy Bee в аэропорту Гома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным неназванного представителя авиакомпании Busy Bee, спасатели извлекли из-под обломков самолета как минимум 18 тел. Самолет вскоре после взлета врезался в густонаселенный квартал города Гома.

Представитель Busy Bee отметил, что в результате авиакатастрофы 19-летнего самолета Dornier 228-200 погибли 16 пассажиров и двое членов экипажа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго произошла авария пассажирского самолета с 17 пассажирами на борту. Было известно, что в результате авиакатастрофы есть погибшие, однако точное количество жертв было неизвестно. Тогда в авиакомпании Busy Bee отказывались комментировать ситуацию.

Также РБК-Украина писало, что в штате Флорида во время авиационного шоу разбился военный самолет Grumman OV-1 Mohawk. На борту самолета находился только один пилот, который в результате авиакатастрофы погиб.

Кроме того, в американском штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, что повлекло пожар минимум 3 зданий. На борту самолета находился только пилот. О его состоянии не информации не было.