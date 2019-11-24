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В Конго разбился самолет с почти 20 пассажирами, есть жертвы

Новости » Происшествия     24.11.2019 - 12:44
В Конго разбился самолет с почти 20 пассажирами, есть жертвы
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Точное количество погибших устанавливается

В Демократической Республике Конго произошло крушение пассажирского самолета, на борту которого находились 17 человек, известно о погибших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, пассажирский самолет авиакомпании Busy Bee разбился в городе Гома на востоке страны. Авария самолета, который должен был выполнить рейс в город Бени, произошла при взлете.

По данным офиса губернатора провинции Северный Киву, в результате авиакатастрофы погибли несколько человек, однако точное количество погибших и пострадавших сейчас устанавливается. Авиакомпания Busy Bee отказывается комментировать ситуацию.

Отмечается, что авиакатастрофы в ДР Конго происходят довольно часто. Это связано с низкими стандартами безопасности и плохим обслуживанием самолетов. Всем коммерческим авиаперевозчикам ДР Конго, включая Busy Bee, запрещено работать в Евросоюзе.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Флорида во время авиацинного шоу разбился военный самолет Grumman OV-1 Mohawk. На борту находился только один пилот, который в результате авиакатастрофы погиб.

Кроме того, в штате Нью-Джерси небольшой самолет упал на жилой дом, что повлекло пожар минимум 3 зданий. На борту самолета находился только пилот. О его состоянии не информации не было.

В Конго от кори умерло около 5 тысяч человек за год Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго
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