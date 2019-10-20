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В Конго в ДТП с автобусом погибли 24 человека

Новости » Происшествия    20.10.2019 - 20:13
В Конго в ДТП с автобусом погибли 24 человека
Фото: ДТП в Конго (actualite.cd)

ДТП произошло в городе Мбанза-Нгунгу

В Демократической Республике Конго в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием автобуса погибли по меньшей мере 24 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Actualite.

Сообщается, что ДТП произошло в городе Мбанза-Нгунгу. По словам свидетелей аварии, автобус перевернулся и загорелся при спуске с горы. На борту находились около 100 торговцев, перевозивших свои товары.

Причина аварии не называется. Однако, как полагают очевидцы, ДТП могло произойти из-за неисправности тормозной системы. Удалось установить личности 16 пострадавших, их доставили в городскую больницу, где сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в Демократической Республике Конго сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего по меньшей мере погибли 50 человек. Инцидент произошел 12 сентября рано утром в юго-восточной провинции Танганьика. О причинах аварии информация пока не сообщалось.

Ранее на реке в Демократической Республике Конго затонуло китобойное судно, 34 человек пропали без вести.

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